Inscriptions aux cours de l’ARA | Portes ouvertes L’ ARA Autour des Rythmes Actuels, 15 septembre 2021, Roubaix.

Inscriptions aux cours de l’ARA | Portes ouvertes

L’ ARA Autour des Rythmes Actuels, le mercredi 15 septembre à 17:00

L’ARA vous invite à découvrir ses parcours d’apprentissage musical ! ——————————————————————– ### Des parcours pour tou·te·s… Guitare, basse, batterie, chant et chorale polyphonique, saxophone, clavier, DJing, MAO, percussions urbaines sont autant de pratiques que l’on cultive à l’ARA. Quels que soient votre niveau de pratique et vos motivations, nos professeur·e·s auront une réponse adaptée ! À noter : un nouveau parcours est créé cette année, il s’agit de l’écriture rap pour ados et adultes ! Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 15 septembre de 17h à 20h, pour découvrir tous nos parcours d’apprentissage musical et pour rencontrer nos professeur·e·s, expérimenté·e·s et passionné·e·s ! Ils·elles répondront à toutes vos questions et vous présenteront la « philosophie » de notre école : inutile de savoir déchiffrer une partition pour franchir nos portes, on vient avant tout à l’ARA pour le plaisir de jouer de la musique ensemble, en collectif et en groupe ! ### … et pour les kids (3-12 ans). Le Parcours Kids Hip-Hop permet aux MCs et beatmakers en herbe (8-12 ans) d’expérimenter des pratiques musicales liées à l’univers du Hip-Hop. En petit groupe, ils·elles découvrent la composition musicale sur ordinateur (MAO), sont initié·e·s à l’écriture rap et apprennent les bases du beatbox. À la fin de l’année, le crew présente ses compositions en live devant un public ! Les petit·e·s curieux·ses peuvent également intégrer le Parcours Kids (découverte pour les 6-8 ans ou les 9-12 ans) pour apprendre les bases du rythme, la maitrise de la voix, s’essayer à la guitare, à la basse, au clavier et à la batterie. Les plus sensibles aux rythmes et aux percussions peuvent s’inscrire au Parcours Kids Percus : nous proposons aux petit·e·s apprenti·e·s de s’initier aux percussions urbaines et du monde ! Enfin, l’ARA ouvre un nouveau parcours d’éveil musical dédié aux enfants de 3 à 6 ans accompagné·e·s de leurs parents. Tarifs et informations détaillées sur [[https://www.ara-asso.fr/Inscriptions-aux-cours-de-l-ARA-2021.html](https://www.ara-asso.fr/Inscriptions-aux-cours-de-l-ARA-2021.html)](https://www.ara-asso.fr/Inscriptions-aux-cours-de-l-ARA-2021.html) ■ La présentation d’un passe sanitaire valide sera obligatoire ! ■ Attention : venir aux portes ouvertes du 15 septembre est indispensable pour que votre demande d’inscription soit prise en compte. ■ Pour toute demande d’information, consultez [notre site internet](https://www.ara-asso.fr/Inscriptions-aux-cours-de-l-ARA-2021.html) ou contactez-nous au 03 20 28 06 50 !

Entrée libre et ouverte à tou·te·s.

Inscriptions aux cours de l’ARA | Portes ouvertes

L’ ARA Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies, Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T17:00:00 2021-09-15T20:00:00