Olivet Centre de loisir du Larry Loiret, Olivet Inscriptions aux centres de loisirs d’Olivet Centre de loisir du Larry Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Inscriptions aux centres de loisirs d’Olivet Centre de loisir du Larry, 29 novembre 2021, Olivet. Inscriptions aux centres de loisirs d’Olivet

du lundi 29 novembre au vendredi 10 décembre à Centre de loisir du Larry

En prévision des vacances d’hiver (du 20 au 31/12), réservations (à la journée ou à la semaine) pour le centre de loisirs maternel du Larry (3-5 ans) et élémentaire du Donjon (6-12 ans). Clôture des inscriptions le 13 décembre

Sur inscription sur l’espace citoyen d’olivet

Inscriptions aux centres de loisirs du Donjon et du Larry Centre de loisir du Larry 280 rue des Ormes Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T18:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T17:30:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T17:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T17:30:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T17:30:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Centre de loisir du Larry Adresse 280 rue des Ormes Olivet Ville Olivet lieuville Centre de loisir du Larry Olivet