Frouzins Ecole de Musique Axe Sud Frouzins, Haute-Garonne Inscriptions au Conservatoire de Musique Ecole de Musique Axe Sud Frouzins Catégories d’évènement: Frouzins

Haute-Garonne

Inscriptions au Conservatoire de Musique Ecole de Musique Axe Sud, 6 septembre 2021, Frouzins. Inscriptions au Conservatoire de Musique

du lundi 6 septembre au mercredi 8 septembre à Ecole de Musique Axe Sud Venez vous inscrire au Conservatoire Intercommunal de Musique Axe-Sud ! Ecole de Musique Axe Sud Ecole de musique Axe Sud Roques Frouzins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T16:30:00 2021-09-06T20:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Frouzins, Haute-Garonne Autres Lieu Ecole de Musique Axe Sud Adresse Ecole de musique Axe Sud Roques Ville Frouzins lieuville Ecole de Musique Axe Sud Frouzins