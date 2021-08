Ramonville-Saint-Agne Piscine Alex-Jany - Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Inscriptions au club nautique de Ramonville Piscine Alex-Jany – Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Inscriptions au club nautique de Ramonville Piscine Alex-Jany – Ramonville, 6 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Inscriptions au club nautique de Ramonville

du lundi 6 septembre au mercredi 8 septembre à Piscine Alex-Jany – Ramonville

Une permanence du CNR sera assurée pour les inscriptions * Lundi 6 septembre 2021 de 17h à 19h * Mardi 7 septembre 2021 de 17h à 19h * Mercredi 8 septembre 2021 de 16h à 19h Profitez de la permanence du club nautique pour vous inscrire. Piscine Alex-Jany – Ramonville Allée des sports 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T17:00:00 2021-09-06T19:00:00;2021-09-07T17:00:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-08T16:00:00 2021-09-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Piscine Alex-Jany - Ramonville Adresse Allée des sports 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Piscine Alex-Jany - Ramonville Ramonville-Saint-Agne