Vienne

du jeudi 26 août au vendredi 27 août à Salle des association

L’association Zikadonf enseigne la musique depuis 2005 à Coussay-les-Bois. Le piano la guitare la basse, la batterie et le ukulélé, en cours particulier, en groupe. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter: 05.17.19.10.46 ou **06.62.64.72.36 les jours d’inscriptions** [[associationzikadonf@gmail.com](mailto:associationzikadonf@gmail.com)](mailto:associationzikadonf@gmail.com) Vous pouvez aussi visiter notre site internet [[http://www.zikadonf.fr](http://www.zikadonf.fr)](http://www.zikadonf.fr) Venez découvrir le plaisir des instruments dès vos premiers cours. Le piano, la guitare, la basse, la batterie, en cours particulier et en groupe. Contact 05.17.19.10.46 / 06.62.64.72.36 Salle des association route de Pleumartin 86270 Coussay les Bois Coussay-les-Bois Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T20:00:00;2021-08-27T17:00:00 2021-08-27T20:00:00

