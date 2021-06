Courville-sur-Eure Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Inscriptions année 2021-2022 École de Musique de Courville Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

Eure-et-Loir

Inscriptions année 2021-2022 École de Musique de Courville Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure, 28 juin 2021-28 juin 2021, Courville-sur-Eure. Inscriptions année 2021-2022 École de Musique de Courville

du lundi 28 juin au mercredi 30 juin à Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure

### ATTENTION : Les inscriptions pour l’année 2021-2022 à l’École de Musique de Courville-sur-Eure auront lieu : ### **du 28 juin au 2 juillet à l’école de musique de 17h à 20h, mercredi 30/6 toute la journée !** à l’École de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure 3 Rue de l’Arsenal 28190 Courville-sur-Eure Du 28 juin au 2 juillet à l’école de musique de 17h à 20h, mercredi 30/6 toute la journée ! Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure 3 Rue de l’Arsenal 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T17:00:00 2021-06-28T20:00:00;2021-06-29T17:00:00 2021-06-29T20:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T14:00:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure Adresse 3 Rue de l'Arsenal 28190 Courville-sur-Eure Ville Courville-sur-Eure lieuville Ecole de Musique Jack Hurier de Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure