Inscriptions à l’Eveil Musical et initiation musicale Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: 67370

Truchtersheim

Inscriptions à l’Eveil Musical et initiation musicale Truchtersheim, 5 juillet 2022, Truchtersheim. Inscriptions à l’Eveil Musical et initiation musicale Truchtersheim

2022-07-05 – 2022-07-05

Truchtersheim 67370 Truchtersheim EUR Pour les enfants nés en 2017 et 2016, l’Ecole de Musique du Kochersberg propose 2 jours pour s’inscrire à l’Eveil Musical ainsi qu’une initiation musicale pour les touts petits ! +33 3 88 69 60 30 Pour les enfants nés en 2017 et 2016, l’Ecole de Musique du Kochersberg propose 2 jours pour s’inscrire à l’Eveil Musical ainsi qu’une initiation musicale pour les touts petits ! Truchtersheim

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 67370, Truchtersheim Autres Lieu Truchtersheim Adresse Ville Truchtersheim lieuville Truchtersheim Departement 67370

Truchtersheim Truchtersheim 67370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/

Inscriptions à l’Eveil Musical et initiation musicale Truchtersheim 2022-07-05 was last modified: by Inscriptions à l’Eveil Musical et initiation musicale Truchtersheim Truchtersheim 5 juillet 2022 67370 Truchtersheim

Truchtersheim 67370