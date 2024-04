Inscriptions à la Maison des Arts Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-09 –

Gratuit : non Tarifs établis en fonction d’un taux d’effort, sur la base du quotient familial. La Maison des Arts est réservée aux herblinois pour les pratiques individuelles. Les personnes résidant hors commune pourront toutefois être accueillies en fonction des possibilités dans les cours collectifs musique et arts plastiques, pour une année, renouvelable en fonction des places disponibles. La tarification est différente pour les non herblinois. Tout public

Pratiquez la musique, les arts plastiques et les arts numériques à partir de 3 ans et quel que soit votre niveau. Inscriptions 2024-202515 mai – 10 juin : Réinscriptions31 mai – 17 juin : Nouvelles inscriptions Portes ouvertes : samedi 1er juin de 10h à 13h

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr