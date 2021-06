Saint-Herblain Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Loire-Atlantique, Nantes Inscriptions 2021-2022 à la Maison des Arts Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Inscriptions 2021-2022 à la Maison des Arts Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Herblain. 2021-06-12

Horaire :

Gratuit : non Toutes les infos sur le site Maison des Arts Tout public Musique, arts plastiques, arts numériques : vous souhaitez vous initier ou approfondir votre pratique dans un de ces domaines artistiques ? À compter du lundi 7 juin et jusqu’au 26 juin, s’ouvre la période des inscriptions à la Maison des Arts. Pré-inscriptions en ligne sur le site de la Maison des Arts de Saint-Herblain. Médiathèqueb Bellevue – Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire Est Saint-Herblain

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Ville Saint-Herblain Age maximum Tout public lieuville Médiathèqueb Bellevue - Maison des Arts Saint-Herblain