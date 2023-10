Inscription au Limouzi Golden Trophée Inscription en ligne Limoges, 15 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

LIMOUZI GOLDEN TROPHÉE

Le Concours de Pâtisserie Amateurs du Limousin.

Inscrivez-vous aux concours !

Candidats Amateurs :

– Avoir entre 11 et 15 ans (Catégorie »Graines de Pâtissiers »).

– Avoir plus de 16 ans (Catégorie »Adultes »).

Candidats Prix Maurie :

Prix spécial pour les élèves et apprentis des centres de formation de la région Limousin.

Condition de participation, détail du règlement sur le site :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

Inscription du 15 Octobre au 31 Décembre sur le site internet.

Les sélections seront annoncées le 15 Janvier 2024. Suite à quoi auront lieu les épreuves qualificatives pour la finale en publique place de la Motte le 6 Avril 2024..

2023-10-15 fin : 2023-12-31 . .

Inscription en ligne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



LIMOUZI GOLDEN TROPHY

Le Concours de Pâtisserie Amateurs du Limousin.

Enter our competitions!

Amateur candidates :

– Between 11 and 15 years old (Category »Graines de Pâtissiers »).

– Over 16 (Category »Adults »).

Prix Maurie candidates :

Special prize for students and apprentices from training centers in the Limousin region.

Entry conditions and detailed rules on the website:

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

Registration from October 15 to December 31 on the website.

Selections will be announced on January 15, 2024. Following this, the qualifying rounds will take place for the public final at Place de la Motte on April 6, 2024.

TROFEO DE ORO LIMOUZI

Concurso de Pastelería Amateur de Lemosín.

Inscríbase en los concursos

Candidatos aficionados :

– Deben tener entre 11 y 15 años (categoría »Graines de Pâtissiers »).

– Mayores de 16 años (categoría »Adultos »).

Candidatos al Prix Maurie :

Premio especial para estudiantes y aprendices de centros de formación de la región de Lemosín.

Condiciones de participación y reglas detalladas en la página web:

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

Inscripciones del 15 de octubre al 31 de diciembre en la página web.

Las selecciones se anunciarán el 15 de enero de 2024. A continuación tendrán lugar las rondas de clasificación para la final pública en la Place de la Motte el 6 de abril de 2024.

LIMOUZI GOLDENE TROPHÄE

Der Amateur-Pâtisserie-Wettbewerb des Limousin.

Melden Sie sich für die Wettbewerbe an!

Amateur-Kandidaten :

– Zwischen 11 und 15 Jahren alt sein (Kategorie »Graines de Pâtissiers »).

– Über 16 Jahre alt sein (Kategorie « Erwachsene »).

Kandidaten Prix Maurie :

Sonderpreis für Schüler und Auszubildende der Ausbildungszentren in der Region Limousin.

Teilnahmebedingungen, Einzelheiten zu den Regeln auf der Website :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

Anmeldung vom 15. Oktober bis 31. Dezember auf der Website.

Die Auswahl wird am 15. Januar 2024 bekannt gegeben. Danach finden die Qualifikationsrunden für das öffentliche Finale am 6. April 2024 auf dem Place de la Motte statt.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Limoges Métropole