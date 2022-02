INSCRIPTION EN LIGNE AUX LISTES ELECTORALES Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

du mardi 22 février au mercredi 2 mars à Centre Social du Faubourg de Béthune

**Du 22 février au 02 mars** prochain, nous organisons au cyberespace du Centre social, des séances d'aide aux inscriptions en ligne aux listes électorales ! ⏲ Les **_22-23-24-25 février de 09h à 12h_** ⏲ Les **_01-02 mars de 13h à 16h_** Venez bénéficier d'un accompagnement sur mesure !

LIBRE

Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille

