**Les élections présidentielles ayant lieu le 10 et 24 avril et les élections régionales les 12 et 19 juin, les inscriptions électorales se clôtureront le 2 mars 2022 en ligne (4 mars en mairie).** L’inscription nécessite de remplir un formulaire (que vous pouvez vous procurer en mairie), et de joindre : * la copie d’un document d’identité en cours de validité ; * la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures électricité, eau, téléphone – hors téléphone portable – , attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite). **Cette démarche peut aussi se faire en ligne, sur le site internet de la ville ou le site du service public. ** Quant aux personnes déménageant tout en restant sur la commune, n’oubliez pas également de faire votre changement d’adresse auprès du service Élections, de la même manière que citée précédemment. **Pour les procurations :** Vous devez choisir l’électeur qui votera à votre place.Depuis le début de cette année, la condition selon laquelle la personne établissant la procuration (mandant) et celle à qui il la confie (le mandataire) devaient être inscrits sur les listes électorales de la même commune, a purement et simplement disparu. L’obligation pour le mandataire de se rendre dans le bureau de vote du mandant, pour voter à sa place le jour du scrutin, subsiste quant à elle. Pour faire une demande, il est nécessaire de remplir un formulaire disponible au guichet d’un commissariat, d’une gendarmerie ou du tribunal judiciaire. Il peut aussi être téléchargé sur le site, ou la démarche peut encore être effectuée en ligne. Il faut cependant se rendre dans une gen darmerie ou un commissariat pour faire valider son identité. En outre, les mandataires peuvent être porteurs de deux procurations. **Pour plus d’informations, contactez le 02.38.69.83.27.** Les inscriptions électorales se clôtureront le vendredi 2 mars 2022 Mairie d’Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

