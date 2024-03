Inscription au grand prix de peinture de la Ville d’Istres Chemin De Tivoli Istres, jeudi 21 mars 2024.

Inscription au grand prix de peinture de la Ville d’Istres Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

La ville d’Istres invite les artistes amateurs, émergents, confirmés et professionnels à participer au “37ème GRAND PRIX DE PEINTURE DE LA VILLE D’ISTRES”.

Thème la promesse



Les prix

. Le 1er prix du jury 1 000 €, s’accompagne l’année suivante d’une exposition à la chapelle Saint-Sulpice, à partager avec le prix du jury du concours de sculpture.

. Le 1er prix du public 500 €, gagne son invitation d’honneur au rendez-vous Amat’arts ainsi que la gratuité de tous les ateliers de l’année à venir.



le formulaire d’inscription et les pièces justificatives sont à retourner, par courrier ou par dépôt en mains propres: à la Chapelle Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, 13800 Istres au plus tard le 29 mars prochain (ouverture du lundi au dimanche sauf mardi, de 9h à 12h et de 15h à 19h), OU au Palio, Direction des Événements, Boulevard Guizonnier, 13800 Istres à partir du 3 avril 2023.





Les toiles seront à retirer au Palio, Direction des Évènements, Boulevard Guizonnier, 13800 Istres, à compter du 3 avril après-midi (Horaires de distribution des toiles: de 9h à 11h30 et de 14h à 18h), sauf le 18 avril après-midi pour raisons logistiques. Pour raison de manifestations, le retrait des toiles se fera uniquement sur rendez-vous à compter du 2 mai 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-08-31

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Inscription au grand prix de peinture de la Ville d’Istres Istres a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Istres