Inscription au Concours de vitrines du Comice Agricole 2022 Gien, 4 mai 2022, Gien.

Inscription au Concours de vitrines du Comice Agricole 2022 Gien

2022-05-04 00:00:00 – 2022-05-29 23:59:00

Gien Loiret

Le Comice Agricole aura lieu cette année les 30 et 31 juillet !

Un week-end de fête sur le thème Fruits, légumes et céréales, qui se clôturera par la traditionnelle cavalcade. Les chars, fanfares, groupes folkloriques et la reine du comice seront de la partie, le dimanche après-midi.

Ce bulletin d’inscription est à déposer avant le 30 mai dans une urne à l’Espace Gonat ( rue de l’Ancien Hôtel Dieu, GIEN) ou à Mme Cindy Mellot par mail à cindy.mellot09@orange.fr.

Renseignements au 06 50 92 77 34.

Inscription au Concours de vitrines du Comice Agricole 2022

cindy.mellot09@orange.fr +33 6 50 92 77 34

Le Comice Agricole aura lieu cette année les 30 et 31 juillet !

Un week-end de fête sur le thème Fruits, légumes et céréales, qui se clôturera par la traditionnelle cavalcade. Les chars, fanfares, groupes folkloriques et la reine du comice seront de la partie, le dimanche après-midi.

Ce bulletin d’inscription est à déposer avant le 30 mai dans une urne à l’Espace Gonat ( rue de l’Ancien Hôtel Dieu, GIEN) ou à Mme Cindy Mellot par mail à cindy.mellot09@orange.fr.

Renseignements au 06 50 92 77 34.

Ville de Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-06 par