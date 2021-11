Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Inscription au concours 2022 des nouveaux artistes Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Dans ce concours, artistes plasticiens, photographes, sculpteurs, etc, amateurs viennent présenter leurs oeuvres sur le thème de la liberté pour devenir l’artiste de l’année. Deux prix viennent récompenser les artistes : le prix du jury et le coup de coeur du public issu des urnes. **Cette année le concours évolue en s’ouvrant aux artistes de tout le Sicoval et en proposant une catégorie jeunesse.** Les inscriptions se font jusqu’au 17 janvier. Le concours aura lieu du 17 février au 28 mars 2022. **Règlement complet du concours et fiche d’inscription en téléchargement sur [http://urlr.me/mt3r8](http://urlr.me/mt3r8)** **ou à retirer à l’accueil de la mairie.** **Contact : [service.culture@castanet-tolosan.fr](mailto:service.culture@castanet-tolosan.fr)** Concours exposition d’artistes amateurs Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

