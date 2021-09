Paris Place de la République (Près du "Fluctuat") Paris Inscription au catéchisme Place de la République (Près du “Fluctuat”) Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion de la rentrée, les paroisses Sainte-Elisabeth-de-Hongrie et Saint-Martin-des-Champs vous proposent de vous renseigner et de vous inscrire à toutes les activités concernant la vie de famille (catéchisme, aumônerie, prière des mères, etc.) Rendez-vous sur le stand ephémère place de la République. (Près du “Fluctuat nes Mergitur”) Sainte-Elisabeth-de-Hongrie et Saint-Martin-des-champs vous accueillent place de la Républiqe Place de la République (Près du “Fluctuat”) Place de la République paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:00:00

