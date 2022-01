Inscription à l’accueil de loisirs pour les vacances de février Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Catégories d’évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Inscription à l’accueil de loisirs pour les vacances de février Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église, 3 février 2022, Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église. Inscription à l’accueil de loisirs pour les vacances de février Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

2022-02-03 – 2022-02-04

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 rue du Foirail LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Inscriptions le jeudi 03 février et le vendredi 4 uniquement par mail : iaelaissac@gmail.com Pour que vos enfants de 4 à 11 ans s’épanouissent pleinement, vous pouvez les inscrire pour les vacances de février. iaelaissac@gmail.com https://centresociallaissac.wordpress.com/alshlile-aux-enfants/ Inscriptions le jeudi 03 février et le vendredi 4 uniquement par mail : iaelaissac@gmail.com Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église Adresse Ville Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église lieuville Laissac-Sévérac l'Église Laissac-Sévérac l'Église