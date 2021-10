Inscription à la Galette des rois des seniors Maison pour tous, 23 décembre 2021, Chantepie.

Dans le cadre de ses actions à destination des aînés, le CCAS (Centre communal d’actions sociales) invite les Cantepiens et Cantepiennes de 72 ans et plus à une animation gratuite “Galette des rois”. ### **Inscription obligatoire** L’événement est gratuit et se déroulera sur deux dates, au choix : le 19 janvier ou le 26 janvier. Inscription obligatoire avant le 23 décembre 2021 auprès du CCAS, pour choisir votre date. Inscription au 02 99 41 05 27 ou directement au CCAS sur les horaires d’ouverture.

Maison pour tous 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



