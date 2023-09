Inscape Game Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Le lundi 01 janvier 2024

de 19h00 à 20h20

Le mardi 26 décembre 2023

de 21h00 à 22h20

Du lundi 18 décembre 2023 au mardi 19 décembre 2023 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h20

Du lundi 11 décembre 2023 au mardi 12 décembre 2023 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h20

Du lundi 04 décembre 2023 au mardi 05 décembre 2023 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h20

Du lundi 27 novembre 2023 au mardi 28 novembre 2023 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h20

Du lundi 20 novembre 2023 au mardi 21 novembre 2023 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h20

Du lundi 13 novembre 2023 au mardi 14 novembre 2023 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h20

Du lundi 06 novembre 2023 au mardi 07 novembre 2023 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h20

Se retrouver enfermés dans un jeu d’évasion avec ses plus vieux amis, ça donne quoi ? une soirée intense, chargée… et plus question de fuir la vérité !

4 amis d’enfance se

retrouvent dans un bar assez inhabituel, pour une de ces soirées où l’on refait

le monde, on rit, se chambre, parfois un peu trop… la routine ! Mais ce soir,

rien n’est tout à fait comme d’habitude : il y a comme une présence

particulière, tapie dans l’ombre… Et au détour d’une révélation, tout va

basculer : une trappe s’ouvre, un verrou se ferme, et le jeu d’évasion

commence.

Mais est-ce vraiment un jeu ?

Qui se cache derrière cette porte, ce miroir, ces écrans ?

Pour (s’en) sortir, il va

falloir mobiliser toutes les formes d’intelligences et d’émotions,

artificielles ou non… et compter (sur) ses amis : 3,2,1…? Vous avez 60 minutes !

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

