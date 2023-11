RED FLAG INSA Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime RED FLAG INSA Saint-Étienne-du-Rouvray, 23 novembre 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray. RED FLAG Jeudi 23 novembre, 15h30 INSA Gratuit – Sur inscription Une création de la Super Compagnie, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Un spectacle proposé par la Métropole, avec le soutien de l’Esigelec et de l’INSA.

