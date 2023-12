Don de sang INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Don de sang INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes, 14 décembre 2023, Rennes. Don de sang Jeudi 14 décembre, 12h00 INSA Rennes, Halle Francis Querné Sur inscription La prochaine collecte de don de sang sur le campus de l’INSA Rennes aura lieu jeudi 14 décembre, de 12h à 16h30, à la Halle F. Querné.

Cette collecte est organisée sur prise de rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous seul ou à plusieurs pour partager un moment convivial !

En offrant 1h de votre temps, vous faites un geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve des vies !

Et actuellement les réserves sont très basses : il est urgent de venir donner son sang !

Inscrivez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/90535/sang Pour plus d’informations sur les conditions et contre-indications : www.dondesang.efs.sante.fr INSA Rennes, Halle Francis Querné 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/90535/sang »}, {« link »: « http://www.dondesang.efs.sante.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T12:00:00+01:00 – 2023-12-14T16:30:00+01:00

