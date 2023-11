Le Gala fait son cinéma INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le Gala fait son cinéma INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes, 2 décembre 2023, Rennes. Le Gala fait son cinéma Samedi 2 décembre, 19h00 INSA Rennes, Halle Francis Querné https://www.billetweb.fr/gala-insa-rennes-2023 La soirée commence à 19h par une 1re partie avec talent show, spectacle d’humoristes, mot du directeur, etc. Après un entracte d’1h, le gala se poursuit de 23h à 5h dans la Halle Francis Querné et le Foyer. Durant cette 2nde partie, un grand nombre d’artistes seront présents sur les deux scènes pour vous faire vibrer. INSA Rennes, Halle Francis Querné 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/gala-insa-rennes-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-03T05:00:00+01:00

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-03T05:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu INSA Rennes, Halle Francis Querné Adresse 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age max 99 Lieu Ville INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes latitude longitude 48.122035;-1.635551

INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/