Les rencontres du Mastère Spécialisé en Excellence Opérationnelle de l’INSA Rennes Jeudi 19 octobre, 14h30 INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Gratuit, sur inscription (jauge limitée)

Notre grande témoin cette année est l’auteure de Voyage au Pays du Lean, Natasha Jushko.

Passionnée par les voyages et l’exploration de différentes cultures, Natasha Jushko a développé une expertise dans le domaine de l’interculturalité. Après avoir parcouru le monde et vécu dans divers endroits, elle a finalement choisi de s’établir à Bruxelles, où elle a rejoint l’équipe de chercheurs de la chaire en Pratiques managériales innovantes (Innovative Management Practices) de l’ICHEC Brussels Management School.

Malheureusement, lors de sa diffusion, ce concept a trop souvent reposé sur les seuls outils du Lean, favorisant la course à la productivité, au détriment de la qualité, des personnes et de l’environnement et de l’esprit. Pourtant, Natacha Jushko aime à rappeler que l’un des surnoms donné au TPS était «Respect pour l’humanité». A l’heure où nos modes de consommation et de production évoluent, nos modèles managériaux doivent également se transformer : le Lean management offre une belle alternative vers un management pérenne et soutenable… mais seulement à certaines conditions.

Natasha nous partagera son regard singulier et affuté pour décrypter les aspects culturels du Lean.

Au-delà des simples outils, cette approche interculturelle élargit les horizons en abordant les défis, les tensions et les opportunités d’un Lean management qui se questionne et s’adapte pour en tirer le meilleur parti.

INSA Rennes, Amphi M'Hamed Drissi 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

