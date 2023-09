Village des Sciences 2023 à l’INSA Rennes INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Rennes, 12 octobre 2023, Rennes.

Village des Sciences 2023 à l’INSA Rennes Jeudi 12 octobre, 13h00 INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Gratuit, ouvert à toutes et à tous, accès en métro ligne b (arrêt Beaulieu-Université)

Au cœur du campus de l’INSA Rennes, vous serez accueillis par les étudiant.e.s et les chercheur.e.s ! Des ateliers, des expositions, des conférences, des jeux et des visites du site pour susciter la curiosité et peut-être des vocations !

> Découvrez le programme

> 20h à 21h30 : conférence de Camille Van Belle, « Comment enquêter sur les scientifiques oublié.e.s ? » Gratuit / Sur inscription

Sur inscription

INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.insa-rennes.fr/actualites/details-actualite/village-des-sciences-a-linsa-rennes.html »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « A l’occasion de la Fu00eate de la Science 2023, l’INSA Rennes vous propose d’assister u00e0 la confu00e9rence de Camille Van Belle, journaliste scientifique et auteur de BD : « Comment enquu00eater sur les scientifiques oubliu00e9.e.s ? » La science, cu2019est plus sympa avec humour, et en BD ! Du00e9couvrez les histoires de scientifiques hommes et femmes passionnu00e9s et passionnants, fantasques et marrants… mais tombu00e9s dans lu2019oubli ! Vols de du00e9couverte, trahisons, enlu00e8vements, discriminations, les raisons ne manquent pas ! Mais comment a t-on du00e9terru00e9 ces infos bien cachu00e9es ? Basu00e9 sur ces histoires, nous expliquerons comment trouver et trier des infos sur internet et distinguer le vrai du faux. La confu00e9rence sera suivie d’une su00e9ance de du00e9dicaces. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Fu00eate de la Science : u00ab Comment enquu00eater sur les scientifiques oubliu00e9.e.s ? u00bb », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1027993.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/village-des-sciences-comment-enqueter-sur-les-scientifiques-oubliees », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1094}, « link »: « https://my.weezevent.com/village-des-sciences-comment-enqueter-sur-les-scientifiques-oubliees?_gl=1*1ev4fzj*_gcl_au*Mzk2ODAyOTY5LjE2OTMyMzM0MDA.*_ga*MTY5NDA0MjA4NC4xNjc0NzM1MzU5*_ga_39H9VBFX7G*MTY5NTg4OTYyMi4xMS4xLjE2OTU4ODk3MTMuNDMuMC4w »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T13:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:30:00+02:00

2023-10-12T13:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:30:00+02:00

recherche sciences