Festival Et Maintenant ! INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Festival Et Maintenant ! INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Rennes, 29 septembre 2023, Rennes. Festival Et Maintenant ! Vendredi 29 septembre, 14h00 INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants INSA Rennes. Gratuit. Venez débattre avec ARTE et France Culture Initié par ARTE et France Culture, Et maintenant ? propose à tous ceux qui le souhaitent de réfléchir à notre avenir commun. Son principe : des questionnaires en ligne explorant une thématique, prolongés ensuite par un festival au cours duquel les résultats de l’enquête analysés par la Fondation Jean-Jaurès sont restitués. Un premier questionnaire est en ligne autour du « Temps ». Pourquoi avons-nous la sensation d’en manquer ? Que faisons-nous de nos moments de liberté ? À quoi perd-on son temps ? Sur quoi a-t-on envie d’en gagner ? Et pour faire quoi ? Les étudiant.e.s de l’INSA Rennes sont invité.e.s à venir en débattre avec le journaliste Jean-Marie Durand, vendredi 29 septembre. INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T16:00:00+02:00

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T16:00:00+02:00 INSA Conférence Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu INSA Rennes, Amphi M'Hamed Drissi Adresse 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville INSA Rennes, Amphi M'Hamed Drissi Rennes latitude longitude 48.122035;-1.635551

INSA Rennes, Amphi M'Hamed Drissi Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/