Inès Reg – Hors Normes ZENITH DE NANTES, 12 avril 2023 00:00, Saint-HERBLAIN. Inès Reg – Hors Normes Ines Reg. Un spectacle à la date du 2023-04-12 au 2023-06-17 20:00. Tarif : 39.0 39.0 euros. ZENITH DE NANTES Saint-HERBLAIN Loire-Atlantique . JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020-004952) présente en accord avec FOUFOU PUNCHLINE ce spectacle Pour des raisons de logistique, nous sommes contraints de reporter la date de Inès Reg qui devait se dérouler le 27 Octobre 2022 au Liberté à Rennes au : – Mercredi 1er Mars 2023, à 20h00 dans la même salle. Attention, la date du 05 Octobre 2022 reste maintenue. Si votre nouvelle date vous convient, vous n'avez aucune démarche à effectuer, vos billets restent valables. Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible sur votre nouvelle date, vous pouvez dès à présent contacter votre point de vente pour demander le remboursement. Nous vous remercions pour votre compréhension. Un spectacle Hors NormesLa jalousie justifie-t-elle toutes les fins?La nudité est-elle une arme efficace en politique?Se marier est-ce un jeu comme les autres?Où s'arrêtent les frontières de l'Espagne?Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d'énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.Entre potes, en couple, en famille ou solo, s'il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !Auteur : Inès Reg , Kevin Debonne Artiste : Inès Reg.

La nudité est-elle une arme efficace en politique?

Se marier est-ce un jeu comme les autres?

Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne? Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez ! Auteur : Inès Reg , Kevin Debonne

Artiste : Inès Reg Votre billet est ici.

