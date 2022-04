InRuche Médiathèque Maurice Bedel, 10 mai 2022, Thuré.

InRuche

du mardi 10 mai au samedi 14 mai à Médiathèque Maurice Bedel

InRuche est une véritable ruche digitale. Aucune abeille n’est présente dans celle-ci mais des vidéos d’un réalisme surprenant permettent une immersion au cœur de la ruche. InRuche propose plus de 2h30 d’images pour comprendre le monde des abeilles et de l’apiculture. Avec InRuche, on découvre, on apprend et on s’amuse ! Tout public.

Entrée libre.

Ruche digitale pour observer le monde des abeilles

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Thuré Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T15:00:00 2022-05-10T18:30:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00