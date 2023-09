Bruit au travail (1) – Bien choisir ses équipements de protection individuelle INRS Paris, 16 janvier 2024, Paris.

L’objectif de ce webinaire est de donner les clés pour choisir des protecteurs auditifs adaptés à la situation de travail et au salarié.

Lorsque les mesures de réduction du bruit à la source et de protection collective ne permettent pas de réduire suffisamment l’exposition des salariés au bruit, le recours à des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) doit être envisagé pour éviter l’apparition d’une perte auditive ainsi que d’autres problèmes associés à une surexposition sonore tels que la survenue d’acouphènes, la fatigue, le stress.

La réglementation impose à l’employeur de choisir et de mettre à disposition des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) « ayant des caractéristiques adéquates d’atténuation » et qu’ils soient « appropriés et correctement adaptés ». Ainsi, si le choix des PICB doit être guidé par leurs caractéristiques d’atténuation pour s’assurer qu’ils protègent suffisamment, d’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que le confort (un PICB inconfortable risque de ne pas être porté, ou de’ l’être insuffisamment), l’ergonomie (en particulier la facilité à enlever et remettre ses PICB), l’intelligibilité de la parole et l’audibilité des signaux utiles (qui peuvent être altérées par le port des PICB).

Présenté par Jean-Pierre Arz et Julien Marchand, du département Ingénierie des équipements de travail, ce webinaire est destiné aux employeurs, aux chargés de prévention en entreprise, aux IPRP, aux services de prévention et de santé au travail ainsi qu’aux services prévention des Carsat/Cramif/CGSS.

La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès à ce webinaire est libre mais l’inscription est obligatoire.

Pour vous inscrire : https://attendee.gotowebinar.com/register/199259428537975638

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 75011 https://www.inrs.fr/ https://attendee.gotowebinar.com/register/199259428537975638

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T11:00:00+01:00 – 2024-01-16T12:00:00+01:00

bruit epi