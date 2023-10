Comment bien choisir un appareil de protection respiratoire ? INRS Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Comment bien choisir un appareil de protection respiratoire ? Jeudi 7 décembre, 11h00 INRS

En milieu professionnel, un appareil de protection respiratoire peut être nécessaire pour limiter l’inhalation d’air pollué par des agents biologiques ou chimiques. Encore faut-il que cet appareil soit bien adapté à la forme du visage, sinon des fuites peuvent survenir.

Myriam Bouslama et Sandrine Chazelet, expertes INRS en protection respiratoire contre les risques biologiques et chimiques, vous expliquerons comment choisir un appareil et l’intérêt des essais d’ajustement pour s’équiper du modèle le plus adapté à chaque visage.

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0140443000 https://www.inrs.fr/ https://twitter.com/INRSfrance;https://www.youtube.com/user/INRSFrance https://register.gotowebinar.com/register/1893143951155706718

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T11:00:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

2023-12-07T11:00:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

EPI