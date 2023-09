Webinaire. Les postures sédentaires, un réel enjeu de santé au travail INRS Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Webinaire. Les postures sédentaires, un réel enjeu de santé au travail Jeudi 16 novembre, 11h00 INRS

Au travail, une posture assise prolongée associée à une très faible dépense énergétique peut induire de nombreuses pathologies. Evaluer l’exposition des salariés aux postures sédentaires et mettre en place des mesures de prévention adaptées est donc indispensable. Ce webinaire proposera des clés pour identifier ce que sont les postures sédentaires et mieux prévenir les risques associés.

Que sont les postures sédentaires ? Comment les identifier ? Quels sont les risques professionnels associés ? Pour répondre à ces questions, l’INRS organise le jeudi 16 novembre 2023 à 11 heures un webinaire dont l’objectif est de donner les clés mieux comprendre et mieux prévenir les risques liés aux postures sédentaires.

Présenté par Kévin Desbrosses, du département Homme au travail et Laurent Kerangueven, du département Expertise et conseil technique, ce webinaire est destiné aux employeurs, aux chargés de prévention en entreprise, aux IPRP, aux services de prévention et de santé au travail ainsi qu’aux services prévention des Carsat/Cramif/CGSS.

La présentation en ligne durera environ une heure. La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire.

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0140443000 https://www.inrs.fr/ https://twitter.com/INRSfrance;https://www.youtube.com/user/INRSFrance https://register.gotowebinar.com/register/1742719765073688667

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T11:00:00+01:00 – 2023-11-16T12:00:00+01:00

