Produits de consommation : du conteneur au commerce, quel risque chimique pour les salariés ? INRS Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Produits de consommation : du conteneur au commerce, quel risque chimique pour les salariés ? Mardi 14 novembre, 09h30 INRS

La fabrication industrielle des biens de consommation (chaussures, meubles, vêtements…) requiert l’utilisation de produits chimiques qui peuvent se retrouver tout au long de la chaîne logistique en particulier dans les lieux d’entreposage. Au danger déjà identifié de la fumigation lors du transport en conteneur, s’ajoute celui plus insidieux du risque des polluants dégagés par ces produits.

L’exposition chimique des salariés du secteur logistique est une réalité mal connue, et concerne l’ensemble des travailleurs en contact direct avec les produits : dockers, douaniers, logisticiens, chauffeurs, manutentionnaires, commerçants…

Cette journée technique, destinée aux préventeurs et plus généralement aux acteurs des filières industrielles, logistiques et commerciales, proposera un état des lieux des connaissances actuelles, relatives à l’exposition chimique dans ces secteurs.

De quels polluants parle-t-on ? Quels sont les risques pour les salariés exposés ? Quelles sont les problématiques rencontrées en fonction de la situation de travail ? Quelles sont les solutions de prévention ?

Autant de questions qui seront débattues lors de cette journée.

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0140443000 https://www.inrs.fr/ https://twitter.com/INRSfrance;https://www.youtube.com/user/INRSFrance https://www.conteneur-commerce2023.inrs.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

conteneur commerce