CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN LOCAL DE TRAVAIL Mardi 7 novembre, 11h00 INRS

L’objectif de ce webinaire est de donner aux entreprises des repères méthodologiques et techniques pour concevoir des lieux et des situations de travail (projets de construction ou de rénovation), tout en intégrant la prévention des risques professionnels. A quel moment intervenir ? Sur quoi agir ? Quelles sont les parties prenantes ? Comment anticiper les futures utilisations ?

Présenté par Eric Liehrmann, expert INRS, ce webinaire s’adresse aux acteurs de la prévention en entreprise, services de prévention et de de santé au travail, représentants du personnel, consultants et bureaux d’études.

2023-11-07T11:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:05:00+01:00

