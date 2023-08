Rendez-vous de Travail & Sécurité : Analyser un accident du travail : une étape clé pour la prévention INRS Paris, 24 octobre 2023, Paris.

La rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Analyser un accident du travail : une étape clé pour la prévention ».

Elle réunira experts INRS et Carsat, ainsi que des témoins d’entreprises qui débattront des sujets suivants : Quand et comment initier une telle démarche ? Avec qui ? Suivant quelle méthodologie ? Permet-elle de mieux comprendre le travail réel et d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ?

Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter des retours d’expériences du terrain et de répondre à vos questions.

