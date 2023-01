Webinaire – Accidents du travail : pourquoi et comment les analyser ? INRS Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Webinaire – Accidents du travail : pourquoi et comment les analyser ? INRS, 16 mai 2023, Paris. Webinaire – Accidents du travail : pourquoi et comment les analyser ? Mardi 16 mai, 11h00 INRS Lorsqu’un accident du travail se produit, il est essentiel d’en comprendre les causes afin de mettre en place des solutions pour éviter qu’il ne se reproduise. INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 11e Arrondissement Paris 75011 Paris Île-de-France

Lorsqu'un accident du travail se produit, il est essentiel d'en comprendre les causes afin de mettre en place des solutions pour éviter qu'il ne se reproduise. Anne-Sophie Valladeau et Julie Dréano, expertes INRS sur l'analyse des accidents du travail, vous expliqueront la méthode et vous présenteront les outils pour analyser les accidents.

Lorsqu’un accident du travail survient, l’entreprise doit en identifier les causes et mettre en place des actions correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. Si aucune mesure n’est mise en place après un premier accident, la possibilité que cet accident se reproduise ou qu’un accident plus grave survienne augmente. L’entreprise doit agir. Analyser un accident du travail, c’est prendre le temps de se questionner, de réfléchir, de tirer des enseignements et d’agir afin d’atteindre deux objectifs : empêcher qu’un accident similaire se reproduise ; améliorer le fonctionnement de l’entreprise. Anne-Sophie Valladeau et Julie Dréano, experts INRS sur l’analyse des accidents du travail, vous donnent rendez-vous le mardi 16 mai 2023 à 11 heures afin de vous expliquer la méthode et vous présenter les outils pour analyser les accidents.

La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription. L’accès à ce webinaire est libre mais l’inscription est obligatoire.

