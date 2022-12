Webinaire. Construction de maisons individuelles : les clefs pour améliorer la prévention des risques INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire. Construction de maisons individuelles : les clefs pour améliorer la prévention des risques INRS, 17 janvier 2023, Paris. Webinaire. Construction de maisons individuelles : les clefs pour améliorer la prévention des risques Mardi 17 janvier 2023, 14h00 INRS Le 17 janvier 2023 à 14h, l’Assurance maladie – Risques professionnels organise un webinaire consacré à la prévention des risques lors de la construction de maisons individuelles. INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris 11e Arrondissement Paris 75011 Paris Île-de-France

0140443000 https://www.inrs.fr/ https://twitter.com/INRSfrance;https://www.youtube.com/user/INRSFrance Le constructeur de maisons individuelles a l’obligation de prendre en compte la prévention des risques professionnels. Il doit intégrer des mesures dès la naissance d’un projet et veiller à leur mise en œuvre tout au long de l’opération. Cela concerne particulièrement la gestion des manutentions, la prévention des chutes et l’hygiène sur les chantiers. Depuis de nombreuses années, l’Assurance Maladie – Risques professionnels et son réseau de caisses régionales accompagnent le secteur pour que des dispositions communes soient prévues dès l’appel d’offre et qu’elles soient incluses dans les marchés de travaux. Nous vous proposons avec ce webinaire : un retour sur les grands enseignements tirés sur 400 opérations de construction de maisons individuelles suivies par notre réseau (Carsat, CRAMIF, CGSS)

des témoignages de professionnels de votre secteur. Cela sous un format interactif ! Pourquoi agir en prévention ? Quels sont les leviers pour agir ? Comment notre réseau peut vous accompagner ? Pour quels bénéfices ? Les différents intervenants aborderont toutes ces questions le mardi 17 janvier 2023 de 14h à 15h. Professionnels de la construction de maisons individuelles(constructeurs, maîtres d’œuvre, coordonnateurs SPS, entreprises, fédérations professionnelles, etc.) mais aussi acteurs de la santé/sécurité dans le BTP, n’attendez plus pour vous inscrire !

