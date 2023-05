InRed en concert à la Médiathèque musicale de Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP), 2 juin 2023, Paris.

Le vendredi 02 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le groupe d’Art Rock (quelque part entre post-punk, new wave et pas que !), composé de Pat Griffiths au chant, Guillaume Tirard à la basse, Stéphane Meunier à la guitare et François Accart à la batterie, vous donne rendez-vous à la MMP pour un concert le 2 juin à 19h !

Des

lignes claires mais électriques se développent dans un paysage nocturne.

Surprenante, cette impression de voyager d’un univers à l’autre, d’être emmené

par des sonorités changeantes, mais c’est bien une seule et même musique qui

offre ces sensations.

Excitante,

exaltante, parfois subtilement angoissante, mais toujours agréable, la musique

d’InRed.

Post-Punk, New-Wave ? Oui, entre

autres…

On

croise des visages familiers, ceux de David Bowie ou des Talking Heads. Des

chansons aventureuses et cérébrales, mais aussi entraînantes, syncopées et

dansantes. Chacun trouvera sûrement ses propres résonances, on pourra par

exemple penser aux Breeders, pour la liberté, l’affranchissement des règles.

Mais

passées les références, c’est bien l’identité propre d’une œuvre et son

caractère unique qui touchent le cœur et l’esprit.

C’est sur scène que le groupe donne vie

à ses chansons. Si l’on peut employer le qualificatif d’art-rock en écoutant

les albums, cela est confirmé en voyant les musiciens sur scène :

dramaturgie et charme, sur un groove solide. Pat Griffiths, cheveux en bataille

mais manteau impeccablement coupé, chante avec la gouaille de l’Est londonien,

arpente la scène avec intensité, s’accroupit, se redresse, se recroqueville ou

étend les bras, tête vers le ciel… Mais pas d’esbroufe chez InRed, pas

d’inutile théâtralité : c’est bien la musique qui tient le premier rôle.

Le groupe, crée en 2013 par le chanteur anglais Pat Griffiths, a de nombreux concerts à son actif et deux albums (un troisième est en préparation).

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

