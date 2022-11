Après-midi de rencontre VivAgriLab INRAE Versailles, 6 décembre 2022, Versailles.

Sur inscription via HelloAsso

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi de rencontre entre chercheurs et acteurs locaux dans le cadre du « VivAgriLab : relier ville et vivant dans le sud-ouest francilien ».

INRAE Versailles Route de Saint-Cyr, 78000 Versailles

Regroupant les périmètres de la Plaine de Versailles, du Triangle Vert et du Plateau de Saclay, ainsi que des communautés d’agglomération Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines, le VivAgriLab est une démarche de laboratoire vivant ayant pour objectif de favoriser l’émergence de projets de recherche-action sur le territoire.

Chaque année, Terre et Cité et ses partenaires organisent un temps de rencontre pour amorcer la coconception entre chercheurs, collectivités, agriculteurs, acteurs publics et privés. Ces événements sont rythmés par des ateliers sur des thématiques en lien avec la transition agroécologique et alimentaire.

