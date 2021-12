Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône inquante et une nuances de jaune Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

inquante et une nuances de jaune Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, Aix-en-Provence. inquante et une nuances de jaune Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-01-06 – 2022-01-29 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours.



Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant « un pastis aux vertus… extraordinaires ». La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie romantiquement drôle. Elle croit partir à Megève mais se retrouve en panne dans un bled paumé et abandonné du nom de Puy Sans fond. Il ne reste qu’un bar miteux…. Comédie au Flibustier https://www.facebook.com/CafeTheatreLeFlibustier Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours.



Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant « un pastis aux vertus… extraordinaires ». La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie romantiquement drôle. Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-12-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Ville Aix-en-Provence lieuville Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence