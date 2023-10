HALLOWEEN BY INPULSA INPULSA Labège, 21 octobre 2023, Labège.

Profitez des vacances de la toussaint et d’Halloween, pour venir vous faire peur entre amis ou en famille !!!

Offre valable du 21 octobre au 05 novembre

Réservez cette offre et vous pourrez profiter d’une bonne partie de chasse aux zombies (a choisir entre Propagation et Propagation Top Squad) et vous faire peur au cours d’un escape game spécial Halloween (à choisir entre Sanctum et Call of blood). FRISSONS GARANTIS !!!!

Âge requis : 16 ans et +

Durée : 30min et 1 Heure

Prix : 39€ (au lieu de 50€ habituellement)

Pour les plus jeunes, venez affronter un sorcier maléfique et son armée de gobelins dans un chateau fort.

Aidez vos amis villageois : formez-vous au maniement des armes, progressez au sein des ruelles étroites et éliminez les hordes ennemies !

RUNE TALES : CHAPITRE 1 : THE CITADEL

Âge requis : 9 ans et +

Durée : 30min

Prix : 20€

Réservations sur www.inpulsa.fr ou au 05 61 73 42 33

Joyeux Halloween !!

