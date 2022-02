INPI – Matinale de la propriété intellectuelle En ligne Catégorie d’évènement: Ardèche

INPI – Matinale de la propriété intellectuelle En ligne, 10 février 2022, . INPI – Matinale de la propriété intellectuelle

En ligne, le jeudi 10 février à 08:45

MATINALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE -10 FEVRIER 2022 ——————————————————– La délégation de Lyon a le plaisir de vous y convier. ### Thématique : **protection des concepts – en parler ou se taire?** **Intervenant** : Florence COTTIN-PERREAU avocate au Barreau de Lyon L’événement se déroulera de **8h45 à 10h30** _**Cette présentation sera effectuée en distanciel – Les codes seront envoyés quelques jours avant**_ Les matinales sont organisées en collaboration avec le **Tout Lyon**, **le Barreau de Lyon** et la **Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle**. Pour vous inscrire à la matinale via cette adresse : [aura-lyon@inpi.fr](mailto:aura-lyon@inpi.fr)

Sur inscription

L’INPI vous propose une matinale sur la propriété intellectuelle et la protection des concepts. En ligne Auvergne Rhône-Alpes Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T08:45:00 2022-02-10T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ardèche Autres Lieu En ligne Adresse Auvergne Rhône-Alpes lieuville En ligne Departement Ardèche

En ligne Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

INPI – Matinale de la propriété intellectuelle En ligne 2022-02-10 was last modified: by INPI – Matinale de la propriété intellectuelle En ligne En ligne 10 février 2022 En ligne

Ardèche