Inoxydables Rue Notre-Dame Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Inoxydables Rue Notre-Dame, 23 février 2023, Arbois . Inoxydables Espace Pasteur Rue Notre-Dame Arbois Jura Rue Notre-Dame Espace Pasteur

2023-02-23 20:30:00 – 2023-02-23 22:00:00

Rue Notre-Dame Espace Pasteur

Arbois

Jura 15 EUR L’association Mi-scène nous propose un spectacle de sa programmation en Arbois. Une représentation du spectacle “INOXYDABLES” Texte : Julie Ménard / Mise en scène : Maëlle Poésy / Dramaturgie : Kevin Keiss / Avec : Benjamin Bécasse-Pannier / Mathilde-Édith Mennetrier Sil et Mia tombent amoureux. Un flash, lors d’un concert : il joue de la basse dans un groupe de rock, elle le regarde, il la retrouve. Ils s’aiment au son du métal, vivent debout la nuit, à l’horizontal le jour, élèvent un oiseau, un mainate. Et puis un jour, sacs prêts et portables en poche, ils partent. Non parce qu’ils rêvent d’ailleurs mais parce qu’il leur faut fuir. Avec cette pièce de Julie Ménard, Maëlle Poésy nous entraîne aux côtés de ces personnages, si proches et si lointains, dans un autre voyage, dans l’errance d’une jeunesse contemporaine abîmée, en résistance. Production : Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction : Cie Crossroad Avec le soutien de : DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Région Bourgogne-Franche-Comté / FONPEPS / FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Avec le soutien à la reprise : DRAC Bourgogne-Franche-Comté Projet ayant bénéficié du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/ Rue Notre-Dame Espace Pasteur Arbois

dernière mise à jour : 2023-01-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Rue Notre-Dame Espace Pasteur Ville Arbois lieuville Rue Notre-Dame Espace Pasteur Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois /

Inoxydables Rue Notre-Dame 2023-02-23 was last modified: by Inoxydables Rue Notre-Dame Arbois 23 février 2023 Espace Pasteur Rue Notre-Dame Arbois Jura Jura Rue Notre-Dame Arbois

Arbois Jura