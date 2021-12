iNOUïS 2022 du Printemps de Bourges Crédit Mutuel Auditions Pays de la Loire Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 25 janvier 2022, Nantes.

2022-01-25

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Sur invitation.

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels à travers le territoire. Trempo, en qualité d’antenne pour les Pays de la Loire, coordonne les sélections pour les Pays de la Loire avec son réseau de partenaires. Les groupes présentés lors de ces auditions ont déjà franchi une belle étape à l’issue de la sélection sur écoute. Il ne leur reste qu’à convaincre le public (et le jury) pour se produire au Printemps de Bourges, du 19 au 24 avril 2022 ! Les artistes retenu·es seront accompagné·es par Trempo via 360, un programme soutenu par la Région des Pays de la Loire. En partenariat avec le Réseau Printemps et Stereolux. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org 02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/inouis-2022-du-printemps-de-bourges-credit-mutuel-auditions-pays-de-la-loire/