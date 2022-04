INNOVER ET RÉUSSIR : LES CHEMINS DE LA CRÉATION Château-Gontier-sur-Mayenne, 28 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

INNOVER ET RÉUSSIR : LES CHEMINS DE LA CRÉATION Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-28 – 2022-05-08 Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Pour ses 25 ans, l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) a souhaité montrer le processus de création à l’origine de l’innovation. Quoi de plus naturel que de faire un parallèle avec la création artistique ? Les visiteurs pourront apprécier la diversité des œuvres proposées par les 19 artistes sélectionnés suite à un concours, avec des peintures, sculptures, photographies et des arts numériques. 15 entreprises innovantes accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont été choisies et sont présentées au travers du regard artistique de 3 photographes. Le dialogue créé entre œuvres d’art et innovation illustre le processus complexe et multiforme de la création.

Horaires :

Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi – Dimanche : 14h – 18h

Jeudi : 10h30 – 13h et 14h – 17h30

Quel rapport entre innovation et création artistique ? Les chemins de la création sont multiples, mais les étapes souvent similaires. D’où vient l’inspiration ? Comment dépasser les contraintes ? Quelles connexions créer ? Comment chemine la pensée ? Quelle vision du monde se révèle ?

+33 2 43 49 75 00 https://www.laval-technopole.fr/

Pour ses 25 ans, l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) a souhaité montrer le processus de création à l’origine de l’innovation. Quoi de plus naturel que de faire un parallèle avec la création artistique ? Les visiteurs pourront apprécier la diversité des œuvres proposées par les 19 artistes sélectionnés suite à un concours, avec des peintures, sculptures, photographies et des arts numériques. 15 entreprises innovantes accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont été choisies et sont présentées au travers du regard artistique de 3 photographes. Le dialogue créé entre œuvres d’art et innovation illustre le processus complexe et multiforme de la création.

Horaires :

Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi – Dimanche : 14h – 18h

Jeudi : 10h30 – 13h et 14h – 17h30

Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-14 par