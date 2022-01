Innovation : quelles méthodes pour concevoir des produits innovants à la demande ? Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Beaucoup de personnes pensent que l’innovation est un processus aléatoire, voire chaotique, qui repose sur la révélation créative et beaucoup de chance… Damien Cuoq nous explique que cette idée reçue masque la réalité. Les innovations peuvent être générées de façon systématique en utilisant une nouvelle approche de la créativité et un processus de conception innovante. À l’occasion de cette conférence, Damien Cuoq nous propose de : * comprendre les raisons qui nous bloquent dans la production d’idées; * partager des méthodes de créativité dirigée pour faire émerger les idées cachées dans un coin de notre cerveau et générer des solutions originales; * connaître les étapes à respecter pour passer de l’idée à une innovation sur un marché. **Cette conférence est à suivre en direct à distance. Elle sera enregistrée et disponible dès le lendemain sur le** [**site internet**](https://www.designspot.fr/) **et la** **chaîne Youtube** **du Design Spot.** [En savoir plus et s’inscrire](https://www.designspot.fr/evenements/innovation-quelles-methodes-pour-concevoir-des-produits-innovants-a-la-demande/)

Gratuit sur inscription.

Le Design Spot propose une conférence sur l'innovation, avec la participation de Damien Cuoq, expert innovation et fondateur d'Innowide.

2022-02-10

