Paris Campus Pitié Salpêtrière - Sorbonne Université Paris Innovation Days 4 Health 2021 Campus Pitié Salpêtrière – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Innovation Days 4 Health 2021 Campus Pitié Salpêtrière – Sorbonne Université, 7 octobre 2021, Paris. Innovation Days 4 Health 2021

du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre à Campus Pitié Salpêtrière – Sorbonne Université

ID4Health est un programme pédagogique d’acculturation à l’innovation en Santé fondé sur un cycle de conférence et un challenge d’équipe développé par l’Institut d’Universitaire d’Ingénierie en Santé de Sorbonne Université. 130 étudiants issus de formations des 3 facultés de Sorbonne Université, regroupés en équipes pluridisciplinaires découvrent les grandes phases du développement d’un projet d’innovation et travaillent ensemble afin de développer une solution innovante qui répond à une problématique médicale identifiée. Le thème de l’édition 2021 : Innover dans le diagnostic et le suivi médical par ou pour la vue, en partenariat avec ESSILOR; l’Institut de la Vision et EIT Health. ID4Health est un programme pédagogique d’acculturation à l’innovation en Santé. Campus Pitié Salpêtrière – Sorbonne Université 91 boulevard de l’hopital, 75013 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Campus Pitié Salpêtrière - Sorbonne Université Adresse 91 boulevard de l'hopital, 75013 Paris Ville Paris lieuville Campus Pitié Salpêtrière - Sorbonne Université Paris