La Nuit de l’Orientation Innoval Legrand Limoges, 16 novembre 2023, Limoges.

La Nuit de l’Orientation Jeudi 16 novembre, 18h00 Innoval Legrand Accès gratuit sur inscription préalable en ligne

La Nuit de l’orientation est plus qu’un salon d’information : elle a pour vocation de faire découvrir les métiers, filières et carrières de façon ludique et conviviale.

A cette occasion, des spécialistes de l’orientation et des professionnels du territoire accompagneront les visiteurs dans leur réflexion et répondront aux questions qu’ils se posent sur leur avenir professionnel : conseils individualisés, découverte des métiers… avec pour objectif de dédramatiser ces questions tout en trouvant des réponses appropriées à leur situation.

Innoval Legrand Rue du Mas Rome Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

Orientation Limoges

CCI Limoges