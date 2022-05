Innotrophées 2022 Centre des Congrès du WTC Grenoble, 21 juin 2022, Grenoble.

Innotrophées 2022

Centre des Congrès du WTC Grenoble, le mardi 21 juin à 18:00

Saisissez une opportunité unique de valoriser votre projet et de bénéficier des accompagnements et dotations de nos partenaires, ainsi que d’une belle mise en avant lors de la soirée de remise des prix **le 21 juin au Centre de Congrès du WTC Grenoble.** **3 prix :** * Start Up * Industrie et services * Impact social et sociétal **Candidatez pour** : * Gagner en visibilité auprès de l’écosystème. * Bénéficier des conseils de nos experts en innovation et partenaires. * Vivre une aventure unique avec d‘autres entreprises innovantes. * Profiter de mises en relations ciblées pour faciliter les collaborations futures. Les anciens candidats peuvent retenter leur chance ! Détecter, valoriser et accompagner les projets innovants, voilà l’esprit des Innotrophées ! **Déposez vos candidatures** [**ici**](https://innotrophees-candidature.wiin.io/fr/) Plus d’informations sur [[https://www.innotrophees.fr/](https://www.innotrophees.fr/)](https://www.innotrophees.fr/)

Dossier de candidature

Détecter, valoriser et accompagner les projets innovants de notre territoire

Centre des Congrès du WTC Grenoble 5-7 place Robert Schuman – 38000 Grenoble Grenoble Secteur 1 Isère



