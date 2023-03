Inno JP (Tournée) SALLE NOUGARO, 6 avril 2023, TOULOUSE.

Inno JP (Tournée) SALLE NOUGARO. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 20.8 à 20.8 euros.

Imagine un bébé naît au coeur du Rwanda, d’un adultère et des années 80. Puis, il est adopté. Par deux dames belges blanches et retraitées. Nouvelle équipe. Gros transfert. Il a son nom gravé sur un anneau de serviette en étain. Il apprend à skier avant de savoir écrire. Il chante dans une chorale de Noël en latin… Imagine! Au début, ça se passe « bien ». A l’adolescence, bardaf, c’est l’embardée. Il tente des études qui n’aboutissent pas. Il devient journaliste mais qu’à moitié. Il gère ses émotions avec de l’alcool et de la pornographie. Si, c’est possible. Faut beaucoup de mouchoirs et peu d’ambition mais c’est possible. Il se réveille parfois dans des groupes électrogènes…Mais miracle, il se survit. Par hasard, il se met à faire du stand-up. Et ça marche. Pour de vrai! Il part étudier l’humour à Montréal. Si, c’est possible. Faut une bonne doudoune mais c’est possible. Imagine aujourd’hui il a un spectacle. Dedans, son épopée, son époque, des anecdotes choisies, la vie quoi. Voilà, arrête d’imaginer. Viens découvrir INNO JP. Inno JP Inno JP

SALLE NOUGARO TOULOUSE 20, chemin de Garric Haute-Garonne

