Inni-K Centre Culturel Irlandais, 17 mars 2022, Paris.

Inni-K

Centre Culturel Irlandais, le jeudi 17 mars à 19:30

L’auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste dublinoise Eithne Ní Chatháin aka Inni-K a affirmé tout son talent en seulement deux enregistrements indie folk, salués par la critique pour leur fraîcheur et leur grâce. En ce 17 mars, elle revient célébrer avec nous la sortie d’un nouvel opus particulièrement cher à son cœur, Iníon, un retour aux sources et à ses premières amours : le sean nós. Accompagnée de ses musiciens, Eithne nous charmera avec sa voix délicate et ses superbes airs traditionnels réarrangés et empreints de sensibilité. Inni-K proposera une [master class de chant traditionnel](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/master-class-avec-inni-k) le 16 mars et sera l’invitée de notre [Gaulín Traditional Singers’ Club](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/gaul%C3%ADn-avec-inni-k) le 18 mars, en association avec An Ghaeltacht-sur-Seine. Détails et réservations sur notre site ! La première partie sera assurée par le duo folk contemporain Saelkie Folk. Maureen O’Donoghue et Jordan Kay nous embarquent avec leurs ballades chaleureuses et leurs chansons traditionnelles revisitées venant d’Irlande, d’Ecosse et de France.

15€ (12€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Inni-K revient au CCI avec des chansons qui explorent ses racines et ses premières amours : le sean-nós et la chanson traditionnelle – d’une manière fraîche et vivifiante.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T21:00:00