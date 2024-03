Inner Wheel Beauty Show 1er salon de la femme et du bien-être L’alliage – centre culturel Olivet, dimanche 5 mai 2024.

Inner Wheel Beauty Show 1er salon de la femme et du bien-être Dimanche 5 mai 2024, de 9h30 à 19h, rendez-vous pour une journée dédiée à la femme et son bien-être à l’occasion de la première édition d’Inner Wheel Beauty Show à l’Alliage (Olivet) ! Dimanche 5 mai, 09h00, 09h30 L’alliage – centre culturel entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T09:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:30:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Orchestrée exclusivement par des femmes passionnées et déterminées, cette initiative célèbre la force, la beauté et la diversité des femmes à travers des activités enrichissantes, des ateliers inspirants, des stands de qualité et des discussions constructives. Mais pas seulement ! C’est aussi l’occasion de soutenir une association puisque tous les bénéfices générés seront entièrement reversés au comité du Loiret de la Ligue contre le cancer.

LE PRINCIPE

Une variété de stands invitera le public à se promener librement afin de découvrir les offres et produits de qualité proposés. Pour seulement 5€ chaque prestation, les visiteurs auront également l’occasion de profiter de soins tels qu’un massage ou de la réflexologie, de participer à des ateliers ou

encore d’assister à un cycle de minis conférences instructives. Enfin, l’organisation d’une tombola viendra garantir une journée divertissante et solidaire au profit d’une noble cause.

Au programme : coiffure, bijoux, self défense, yoga, pilates, hypnose, sophrologie, massages,réflexologie, conférences…

L’alliage – centre culturel 1 rue Michel Roques, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Salon Bien-être

Inner Wheel club d’Orléans